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Следователи ГБР задокументировали преступную деятельность руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов 400 тысяч долларов США. Деньги или две квартиры в Киеве требовались за решение проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

На супругов поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п.

После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее.

Адвокат отметил, что узнал их проблемы и предложил свои услуги.

После этого он рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Поэтому адвокат предложил своим клиентам передать ему недвижимость или 400 тысяч долларов США за якобы решение их вопросов в Министерстве юстиции Украины, органах Национальной полиции и судах.

После этого супруги обратились в ГБР.

В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших. 28 октября 2021 года он вместе с посредником, которого он привлек к передаче суммы неправомерной выгоды, задержан во время получения денег.

Кроме полученных 400 тысяч долларов США у посредника был обнаружен в машине рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

Предварительная квалификация: мошенничество совершено в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных правонарушений и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Также проверяется версия о причастности работников полиции и Министерства юстиции к совершению указанного уголовного преступления.
ForUm

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