Просекко ― різновид сухого ігристого вина, що виробляється в декількох провінціях Італії. Для його приготування використовується виноград «глера». Просекко ― найбільш експортоване італійське вино. З 2013 року за обсягом світових щорічних продажів воно перевершує знамените французьке шампанське. Величезна популярність напою пояснюється високою якістю продукту, м’яким насиченим смаком, а також доступною ціною.

Історія походження

Спочатку просекко було відомо під іншою назвою. У місті Трієст серед жителів набуло широкого визнання місцеве вино ріболла. Перші свідоцтві про нього можна знайти в історичних документах XVI століття. Але в Трієсті напій готувався за оригінальним рецептом. І щоб виділити його з ряду подібних вин з інших регіонів Італії, вино отримало нове найменування.

Просекко отримало назву від однойменного італійського селища. Вперше вино згадується англійцем Файнсом Моррісоном, який в 1593 році подорожував по північних регіонах сучасної Італії. Мандрівник описав його особливості та смакові якості і порівняв з найкращими винами республіки того часу. З 1960-х років смак напою змінився і став менш солодким, що зробило його ще більш впізнаваним. Після вдосконалення технології виробництва просекко стало відноситися до високоякісних білих ігристих сухих вин.

Особливості виробництва

В якості сировини для виробництва просекко використовується особливий виноград сорту «глера». Його частка серед інгредієнтів повинна становити не менше 85%. Іншими складовими можуть бути ягоди сортів «шардоне», «піно бьянко», «піно неро», «вердізо» і деяких інших. На відміну від схожого за смаковими якостями шампанського, просекко виготовляється методом Шарма. При цьому процес вторинної ферментації проводиться в ємностях з нержавіючих марок сталі. Напівпродукт залишається в апараті протягом всього 20 днів. Така технологія дозволяє трохи знизити собівартість продукції.

Після ферментації вино передається в автоклав, де здійснюється фільтрація, яка забезпечує напою характерний рівень прозорості. Після 2009 року процес виробництва просекко було розділено на категорії DOC і DOCG.

Визнані марки

Великим попитом серед поціновувачів ігристих вин користується напій Miol Prosecco Treviso Brut. Міцність брюта складає 11–13%. Виготовляється воно в італійському регіоні Венето. Вино відмінно підійде для помірного щоденного вживання. Смак насичений свіжими фруктово-квітковими тонами.

Виробляється також просекко марки «Фріззант» із вмістом спирту 9% і тиском в бутлі менше 3 атм. Іншим популярним варіантом є вино «Спуманте» з тиском в пляшці більше 3 атм і вмістом спирту 11%. Крім цього, випускається також неігриста версія вина, яка отримала назву Тranquillo, що перекладається як «тихе».

Україна здійснює офіційний імпорт просекко різних марок. Тому вітчизняні гурмани можуть самостійно оцінити переваги цих вин.