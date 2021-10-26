Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отнесли Украину к высшей категории риска для путешествий в условиях пандемии, распространения и сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал CNN.

В частности, 25 октября Украина, которая по территории является второй крупнейшей страной Европы, была перемещена из «высокого» уровня риска для путешествий в условиях распространения коронавируса (уровень 3) в самую высокую категорию – «очень высокого» уровня риска.

На минувшей неделе в США к четвертой категории отнесли город-государство Сингапур.

В августе только за одну неделю к четвертой категории риска было отнесено 16 разных стран и направлений со всего мира на фоне быстрого роста распространения случаев заболевания мутировавшей версией вируса «Дельта».

В критериях CDC определено, что четвертая категория риска соответствует ситуации, когда за последние 28 дней фиксируется более 500 случаев заболевания на 100 тыс. жителей.

Сейчас к «очень высокому» уровню риска отнесены также Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания.

Ранее стало известно, что власти США с ноября планируют снять ограничения на въезд через границу с Мексикой и Канадой для иностранцев, которые были полностью вакцинированы от COVID-19.