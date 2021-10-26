Преимущества финансовых операций в онлайн-режиме



Расчет за газ, воду, электричество, вывоз мусора или обслуживание дома являются малоприятной необходимостью нашей повседневной жизни. Получая очередное уведомление, мы с определённой долей раздражения вынуждены перепроверять и оплачивать счета. Иной раз, выкроив несколько минут в своем рабочем графике, чтобы произвести платеж в ближайшем отделении банка, на кассе мы узнаем о временных технических неполадках, а терминал неподалеку оказывается неисправным. В таком случае мы невольно задумываемся об альтернативном способе заплатить по счетам. Для того чтобы не обременять себя подобными «прогулками», существуют более удобные опции проведения онлайн-транзакций. Находясь дома или в другом месте, при наличии устройства для выхода в интернет, от стационарного компьютера до смартфона, вы упрощаете процесс выплаты, используя платежные интернет-сервисы.



Оплата коммунальных услуг: комфортно, быстро и безопасно



В числе лучших платежных систем одним из самых оптимальных и защищенных считается онлайн-сервис Bank24, функционал которого предоставляет возможность оплатить более 3 тысяч онлайн и оффлайн-услуг. Для использования данного сервиса необходимо зайти на официальный сайт.

Непосредственно оплата коммунальных услуг осуществляется следующим образом:



В списке опций выбираете нужную категорию;

в перечне организаций указываете предприятие, обслуживающее ваш район/дом;

вводите необходимые данные и переводите средства на соответствующий счет;

в случае некорректного заполнения система уведомляет вас об этом;

по завершению перевода на указанный адрес электронной почты получаете чек о проведенной транзакции.

В ситуации непредвиденной отмены транзакции, деньги подлежат возврату вам.



Разнообразие полезных функций



Банк24 не ограничивается онлайн-платежами за коммуналку. Функциональность системы обеспечена возможностью в удобное для вас время провести финансовую операцию в соответствии с обширным сервисным ассортиментом, в который включены:



мобильная связь;

телевидение и интернет;

банки и страхование;

штрафы, налоги и сборы;

покупки онлайн;

билеты и путешествия;

онлайн-игры;

множество других полезных и интересных сервисов в различных сферах деятельности.

Теперь вы можете забыть про очереди. Банк24 не только экономит ваше время, но, прежде всего, создает комфортные условия для онлайн-оплаты. Зарегистрированным пользователям станет доступен расширенный функционал: создание шаблонов, автозаполнение, история операций и т.д.