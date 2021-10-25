За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 ребенка. Забрала болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев, сообщила пресс-служба Минздрава.
Сейчас COVID-19 болеют – более 29 тыс. детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.
С понедельника в большинстве школ начались каникулы.
Каникулы - это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусом.
Научите детей правильно мыть руки
Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки – не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше всего грязи.
Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно ли времени он моет руки, изучите с ней песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать ее до 30.
Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.
Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания:
Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.
Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах.
На своем примере покажите, как это правильно делать:
Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.
Защитную маску нужно менять каждые 2 часа и тогда, когда она стала влажной.
Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.
Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.
Будьте честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни.
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