За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 ребенка. Забрала болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев, сообщила пресс-служба Минздрава.

Сейчас COVID-19 болеют – более 29 тыс. детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19. Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.

С понедельника в большинстве школ начались каникулы.

Каникулы - это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусом.

Научите детей правильно мыть руки

Расскажите им о том, почему важно и как правильно мыть руки – не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше всего грязи.

Чтобы ребенку было проще ориентироваться, достаточно ли времени он моет руки, изучите с ней песню или стихотворение, которое бы длилось 20-30 секунд или попросите считать ее до 30.

Напомните, что касаться лица немытыми руками - опасно.

Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания:

Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах.

На своем примере покажите, как это правильно делать:

Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. В Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.

Защитную маску нужно менять каждые 2 часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Если ребенок заболел, то держите его дома. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей отдельно.

Будьте честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни.