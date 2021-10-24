также в разделеРелигия
В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине 7
Священник УПЦ рассказал о традиции милостыни в Православии 8
На кинофестивале «Покров» назвали лучшие православные фильмы 2021 года 19
В Церкви озвучили требования для священников, проповедующих в социальных сетях 94
В УПЦ выступили против украинского фильма о геях 40
В УПЦ объяснили, зачем ставить свечи перед иконами 9
В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы 7
В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине 10
В Житомирской области освятили новый храм УПЦ 18
Предстоятель УПЦ расскажет, для чего в жизни человека Бог попускает падения 11
На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского 20
На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви 9
В УПЦ считают, что Фанар больше стремится к диалогу с Католической церковью, чем с православными 14
На Международном фестивале СМИ «Вера и слово» обсудили действия Фанара в Украине 8
Митрополит УПЦ рассказал, как сделать выбор, если есть сомнения 8
Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания 11
На Афоне обрели останки старца Иосифа Ватопедского 23
В Нежине верующие УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы «О Всепетая Мати» 32

Нужно лишь попросить Господа, и Он никогда не откажет и даст все, необходимое.

Фото: www.pravda.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом рассказал митрополит Запорожский Лука (Коваленко).

Владыка акцентировал внимание на духовном состоянии людей – маловерии.

«Живем в то время, когда Дух Святой действует непосредственно через Церковь, изобильно изливаясь на всех ее чад. Мы же, маловерные, находясь рядом со Христом, рядом с Его Церковью, но не уповаем на милость Божию, а сомневаемся. Вспомните, сколько людей ушло из Церкви, «борясь с кодами», считая, что Церковь погибла. А сколько сейчас людей забивает себе голову темой борьбы с вакцинами, тратя на это свое время, вместо того, чтобы просто помолиться!», - сказал архиерей. 

Митрополит Лука константировал, что чтение новостей о вакцинации заменило чтение жития святых, священного Писания. «Вместо того, чтобы размышлять о встрече со Христом ужасаемся от мысли о конце света. Но разве Христос спросит, как усердно мы боролись с вакцинацией? Разве это как-то поможет на страшном суде? Нет», - сказал иерарх УПЦ. 

Он отметил, что вакцинация не является грехом – это личный выбор, ни коим образом, не влияющий на душу, в отличие от осуждения и ненависти.

«Сотворяем себе ложных богов, идолов, вместо того, чтобы обратить свой духовный взор ко Христу и уверовать всем сердцем своим. Верующий человек уповает на милость Божию, все делает по воле Божией и каждый свой поступок сверяет с Его словом», - пояснил владыка.  

По его словам, основная проблема в том, что люди мало задумываются о чистоте своего сердца. 

«Нужно просить у Бога милости, стараться стяжать благодать Духа Святого. Главная проблема в том, что отвлекаемся от спасения души забивая свою голову мирскими вещами, преходящими, полностью погружаясь в суету дня. А нужно лишь попросить Господа, и Он никогда не откажет и даст все, потребное ко спасению», - подытожил митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
9
Теги