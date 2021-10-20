За практически полтора года действия так называемых «ковидных закупок» по этой процедуре потратили около 35 млрд гривен. При этом значительная часть этой суммы пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения. Об этом говорится в сюжете Павла Лисниченко для Bihus.Info.

Закон, который вывел «ковидные закупки» из-под действия уже привычного тендерного законодательства и разрешил государственным и коммунальным органам покупать отдельные товары и услуги по существу без торгов, на любую сумму и максимально быстро, парламент проголосовал в марте 2020-го. Далее Кабмин издал свое постановление, куда и вписал все то, что можно покупать без торгов. В тот момент такие решения выглядели как оправданные, ведь на старте пандемии медицинские учреждения не понимали до конца ни потребностей, ни объемов всего необходимого, но вынуждены были действовать максимально быстро.

Впрочем, в течение действия этих «новых правил» ими пользовались не только для борьбы с COVID-19. Журналисты установили, что отдельные структуры процедуру «ковидных закупок» использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания. Кроме этого, журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Например, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. гривен за единицу.

В общем, аудиторы Госаудитслужбы за период действия «новых правил» насчитали нарушений на 407 млн гривен. Впрочем, штраф, предусмотренный законом за избежание торгов, колеблется от 25,5 до 51 тысяч гривен, а переплату на ковидных торгов доказать вообще почти невозможно. Соответственно санкции не соизмеримы с миллионными оборотами.

Верховная Рада пыталась исправить ситуацию несколько раз. Здесь еще в прошлом году зарегистрировали первую версию закона, в котором предлагалось вернуться к конкуренции на торгах, «убив» понятия «ковидных закупок». Документ пролежал в комитетах почти год, а затем был возвращен, доработан, снова возвращен и только в июле этого года проголосован, но уже с существенными изменениями. Депутаты разрешили по «ковидной процедуре» покупать исключительно лекарства, вакцины, медицинское оборудование, медицинские расходники и системы снабжения медицинских газов, а остальные товары и услуги вывели в «упрощенную процедуру». Последняя является определенным компромиссом между практически бесконтрольными «ковиднимы» и привычными и урегулированными открытыми торгами. То есть конкуренция возможна, но если придет только один участник - тоже нормально.

Единственное требование к «упрощенным ковидным закупкам» - необходимость обосновать, что закупка действительно необходима для борьбы с пандемией. А дальше покупай фактически что угодно на любую сумму.

По словам директора программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Ивана Лахтионова, это не слишком повлияло на возвращение процессу закупок прозрачности. Более того - открыты возможности для новых злоупотреблений:

«Разрешили покупать кому угодно. Фактически звучит это так. Кому-либо, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег, говорит - мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает - мне надо автомобиль, какой там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавируса нам нужно отремонтировать дорогу».

Интересно также, что список разрешенных для закупки по «ковидной процедуре» лекарств и оборудования от правительства пришлось ждать в течение двух месяцев. Затягивание с перечнем привело к блокированию закупок необходимого и потери времени для подготовки к новой волне пандемии.