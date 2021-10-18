Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников «ДНР» в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ. Позже стало известно, что на Луганщине миссия работает.

В оккупированной Горловке оккупанты не выпускают двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить боевика, задержанного ВСУ возле участка разведения в районе Золотого 13 октября.

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду.

НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока 2», сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла в совершении незаконных действий, приведших к недополучению государственным бюджетом более 30 млн грн.