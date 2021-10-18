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Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает Интерфакс.

«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии», - объявил министр.

Он подчеркнул: «Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения».

Лавров отметил, что «международный секретариат НАТО уже уведомлен» об ответных мерах России.

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

«Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте», - сообщил Лавров.

После решения о лишении аккредитации Столтенберг пояснил, что это оно не связано с какими-то конкретными делами. «Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб», - сказал он.
ForUm

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