Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.
«Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку», - отметил он.
Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.
«Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует», - добавил он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время