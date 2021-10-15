Священники Украинской Православной Церкви накануне Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитников и защитниц Украины приняли участие в духовно-гуманитарной миссии в район проведения ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, участие в духовной миссии приняли военные священники Александрийской, Северодонецкой и Бориспольской епархии: протоиерей Александр Шнякин, иеромонах Арсений (Складанюк), протоиерей Максим Молотков и артисты Татьяна Коломицкая и Елена Нагорная.

Группу капелланов УПЦ возглавил председатель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального военного отдела УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко.

С молитвой о здравии воинов и упокоении погибших защитников Украины миссия последовала от Счастье в Мариуполь.

Верующие могли помолиться у святынь храма Всех святых воинов: иконы Покрова Пресвятой Богородицы с долей мафория и ковчег с мощами 15 святых воинов.

Также для верующих военнослужащих были организованы концерты духовных песнопений. Гуманитарный груз был доставлен не только военным, но и воспитанникам двух интернатов для детей-сирот.