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Сегодня, 14 октября, православные празднуют Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, произошло в середине X века в Константинополе.

Город был тогда столицей Византийской империи, которой правил Лев VI Мудрый. Несмотря на свою ученость, император был плохим военачальником, поэтому многие завоеватели хотели захватить богатый Константинополь. В этот раз город окружили сарацины, по другим данным русичи. Греки были не в силах защититься от них.

В надежде на милость Божию правитель приказал собраться для молитвы во Влахернском храме, где хранилась Риза Божией Матери.

Как сообщает церковное предание, в храме в это время молился раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, родом славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых. Преклонив колена, Дева Мария со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он «Царицу и Госпожу, молящуюся обо всем мире!» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь!» - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют, что по неведомым причинам полчища, осаждающие город, ушли, Константинополь был спасен. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминается во время праздника.

На Руси в честь Покрова освящали большинство казацких церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи. С первых лет своего существования казачество в своих молитвах обращалось к Божьей Материи с надеждой, что Пречистая покроет своим омофором православное воинство во время отстаивания Православной веры, поможет в освобождении братьев и сестер из плена.

 

 
ForUm

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