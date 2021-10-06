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В Винницкой области активисты ПЦУ захватили Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Новоживотов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, представители ПЦУ 3 октября срезали замки на храме, а 5 октября заперлись в храме.

По словам настоятеля храма протоиерея Петра Монастырского, 3 октября активисты ПЦУ срезали замки на Свято-Покровском храме и повесили свои, а 5 октября зашли в церковь и заперлись там. Верующие УПЦ во главе с настоятелем вызвали полицию, представитель которой после длительной перепалки с рейдерами смог войти внутрь помещения.

Как выяснилось, представители ПЦУ ссылаются на решение суда от 6 сентября, частично удовлетворившее иск активистов ПЦУ, которые хотели получить ключи от храма.

В доступе к ключам суд им отказал, но обязал представителей Тульчинской епархии УПЦ не препятствовать в доступе к помещению церкви. Сейчас прихожане УПЦ в Новоживотове не могут войти в свой храм.

Как сообщалось ранее, группа активистов, местный служитель Владимир Курчин и жители соседнего Берестечка захватили храм УПЦ в селе Пески. Вопреки заявлениям о переходе в ПЦУ, православная община в селе сохранилась. Верующие УПЦ совершали богослужения в обустроенном под храм гараже своего настоятеля, а потом построили и новый храм.

 
ForUm

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