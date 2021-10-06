Полиция привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов Радио Свобода.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает LB.ua.

Он добавил, что в ближайшее время потерпевшая сторона передаст оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу.

Министр напомнил, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато 4 октября.

«Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. От себя добавлю, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей», - подчеркнул Монастырский.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента.