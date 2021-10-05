Спотовые цены на газ в Европе за сегодняшний день показали рекордный рост дважды.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures, сообщает УНИАН.

Таким образом, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF в течение дня приблизилась к отметке 110, а затем превысила отметку 111 евро за мегаватт-час. При переводе на измерение в кубометрах - к отметке 1 300 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи, еще 5 октября 2020 года газ стоил 14,6 евро за мегаватт-час, или примерно 180 долларов за тыс. куб. м.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.