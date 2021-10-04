также в разделеОбщество
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове
Минздрав разъяснил, когда нужна госпитализация с COVID-19
Массовая гибель птиц на Сиваше: не исключают вспышку птичьего гриппа 4
Украина лидирует в расследовании Pandora Papers по количеству фигурантов 13
Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ – «пароху Майданека» 17
Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификата 27
Украинского хакера разоблачили на атаках более 100 иностранных компаний 13
Львов – в шаге от «красной» зоны 20
Зеленский передал орден Государства семье Кузьмы Скрябина 13
Дарницкий мост обещают достроить к концу следующего года 14
СМИ разоблачили мошенника-адвоката Павла Свитайло 16
В Беларуси украинцу дали 3 года тюрьмы за участие в протестах 21
ЕС изменит систему оказания помощи Украине в противодействии коррупции 131
Венедиктова прокомментировала информацию об офшорах Зеленского 64
В Украине зафиксирован 4821 новый случай COVID-19 15
В «Слуге народа» назвали основного кандидата на пост главы ВР 46
Синоптики предупреждают о новых заморозках в Украине 37
За сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек 16

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Днепропетровской области. Организовал ее руководитель одного из коммунальных предприятий Кривого Рога, сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник в обход тендерных процедур закупил для города автобусы и троллейбусы по цене почти вдвое выше отпускных цен завода-производителя.

К этой противоправной схемы он привлек подконтрольную коммерческую структуру.

Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги