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Правоохранители пока не нашли оружие, из которого стреляли 22 сентября в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, передает Укринформ.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас «выводы делать рано».

«Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено», - говорится в сообщении.

По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.

«И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключены к системе «Безопасная страна», отработки в уголовном производстве проходили бы быстрее», - заявил Монастырский.

Отдельно министр проинформировал, что в настоящее время правоохранители отработали все первоочередные следственные действия в этом уголовном производстве.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника. 
ForUm

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