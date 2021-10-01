Правоохранители пока не нашли оружие, из которого стреляли 22 сентября в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, передает Укринформ.
По словам главы МВД Дениса Монастырского, расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас «выводы делать рано».
«Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено», - говорится в сообщении.
По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.
«И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключены к системе «Безопасная страна», отработки в уголовном производстве проходили бы быстрее», - заявил Монастырский.
Отдельно министр проинформировал, что в настоящее время правоохранители отработали все первоочередные следственные действия в этом уголовном производстве.
Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.
В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.
Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.
По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.
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