Всем известно, что правильно подобранное вино к мясным блюдам способно превратить обычную трапезу в невероятно вкусный тандем. Но когда дело доходит до выбора алкоголя и составления правильной комбинации, то тут возникают трудности. Чтобы сэкономить время при выборе вина к мясным блюдам в следующий раз, предоставляем некоторые рекомендации о вкусных сочетаниях. Ну и вы уже будете подбирать вино профессионально!

Некоторые правила сочетания:

Жирное красное мясо лучше всего подавать с красными винами.

Правило гласит: более нежное мясо требует более легкого вина.

Вино с яркой танинностью и терпкостью хорошо уравновешивает жирное мясо.

К яркому насыщенному мясному блюду необходимо подавать также сочное и яркое вино, что способно противостоять ему.

Ну и вино следует подбирать к соусам, особенно если это касается легких мясных блюд.

Классические сочетания

Существует множество вариаций как можно сочетать мясные блюда и вина. Есть множество нюансов, что существенно влияют на вкус. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные.

Аргентинский мальбек и стейк

Malbec является отличным сильным партнером для стейков. Смелость этого вина способна хорошо противостоять плотности мяса, а также добавить восхитительности его вкусу. Откройте темпераментную бутылку Мальбека из Аргентины в сочетании с говядиной, ведь именно в этой стране живут настоящие мясоеды, а говядина считается неотъемлемой частью национальной кухни. В зависимости от типа говядины, потребуется или более насыщенное танинное вино, либо же более светлое вино. Жирная говядина, такая как рибай, великолепно сочетается с крепким и сильным мальбеком, так как он уравновешивает вкус и жирность мяса за счет насыщенного вкуса и яркой танинности.

Пино нуар и говядина бургиньон

Beef Bourguignon так и переводится как «бургундская говядина» и для ее приготовления используют красные вина. Пино нуар с Бургундии имеет великолепную особенность подчеркивать и дополнять блюда во французском стиле. Тут также хорошо работает правило региональности, которое гласит, что вина и блюда с одного региона имеют особенность лучше сочетаться.

Зинфандель и жаркое из говядины

Простое в приготовлении блюдо, особенно оно актуально для тех, кто хочет тратить минимум времени на готовку. Хорошей парой для жаркого из говядины является шираз. Но все же если блюдо готовилось с соевым соусом, а также использовались специи, к примеру, в азиатском стиле, то тут хорошим выбором станет ягодное, красное вино средней насыщенности с легкой сладостью. Хорошим вариантом станет зинфандель. Его танинность варьируется от низкой до средней. И это является одним из важнейших моментом для блюд в азиатском стиле, ведь высокая танинность может подавлять вкус блюда.

Каберне совиньон и жаркое из баранины

Чаще всего жаркое прожаривают либо до средней степени, либо же до хорошей и обладает ярким выразительным вкусом. Бленды красных Бордо, что чаще всего состоят из каберне совиньона, составляют отличную пару жареной баранине. Вина Бордо достаточно насыщенные и плотные, обладают хорошим балансом танинности, которая отлично дополняет яркий вкус мяса, делает его более нежным.

Риоха и рагу из баранины

Риоха со своим ярким темпераментом требует, чтобы ее сочетали с блюдами из баранины, которые обладают выразительным ароматом. Великолепной парой станет тушеною мясо из баранины, приготовленное в испанском стиле. Выбирайте вино от среднего до полнотелого, чтобы в бленде преобладал сорт темпранильо. Такое Риоха отлично сочетается с экзотическими ароматами и хорошо их уравновешивает. Стоит помнить, что вино не должно обладать высокой танинностью, ведь оно может подавить вкус блюда.

Рислинг и жаркое из свинины

Жаркое из свиной грудинки обладает высокой жирностью и выразительным ароматом. Для этого блюда великолепной парой станут высококислотные вина. Одним из таких вин является немецкий рислинг. Этот сорт от природы содержит высокую кислотность и хорошо противостоит жирному вкусу свинины своей хрустящей кислотностью (и легкой пикантной сладостью). Особенно вкусно сочетается это вино, если используется яблочный соус.

Пино нуар и свиные отбивные

Это достаточно известное сочетание. А в Калифорнии ежегодно проводят интересное мероприятие - “Свиньи и пино”, чтобы отметить это великолепное сочетание. Если вы готовите свинину на гриле, то возьмите бутылку пино нуара средней плотности. Ароматы темных фруктов и ягод, а также мягкие танины великолепно дополняют мясо и не подавляют вкус блюда. Если блюдо имеет интенсивный вкус, то выбирайте более плотные вина.