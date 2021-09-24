Правительство разработало четкий план по тарифное политики и стабильному прохождению отопительного сезона, который состоит из пяти просчитанных шагов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Первое. Тарифы на газ для населения неизменны. В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что в Украине цена стабильна - менее 8 грн за кубический метр, хотя в Европе сейчас цена уже превышает 25 грн за кубический метр.

«Второе. Тарифы на тепло и горячую воду устанавливают местные власти. Мы обеспечили все условия, чтобы повышение тарифов не произошло, и будем на этом настаивать. Государственная компания Нафтогаз предлагает трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах», - отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул глава правительства, у местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. По его словам, уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с Нафтогазом. Он добавил, что правительство со своей стороны работает над вопросом компенсации для ТКЭ разницы в тарифах, а также в вопросе реструктуризации той задолженности, которая существует у этих предприятий.

«Третье. Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 грн за кВт-ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт-час в месяц. Для тех, кто потребляет больше - тариф останется без изменений», - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что субсидии получат все, кто в них нуждается.

«Четвертое. Правительство вместе с народными депутатами предложил дополнительно в этом году выделить 12 млрд грн на программу субсидий. Субсидии получат все, кто их действительно нуждается - это около 3 млн домохозяйств», - отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, до начала отопительного сезона у государства хватает средств на все выплаты, и никакой задолженности по субсидиям нет.