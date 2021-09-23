также в разделеРелигия
В УПЦ запустили онлайн курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда» 3
На православном фестивале УПЦ «Покров» покажут 80 фильмов 5
На Кировоградщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 7
В Одессе при поддержке УПЦ провели флешмоб за мир 6
В Чернигове верующие УПЦ отпраздновали 125-летие канонизации святителя Феодосия Черниговского 8
Митрополит Онуфрий расскажет, чем опасна зависть 8
Хор Киевских духовных школ УПЦ занял І место на международном фестивале в Польше 8
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей 19
На Виннитчине освятили новый престол храма УПЦ 11
Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу 44
На Одесчине подожгли строящийся храм УПЦ 42
Митрополит УПЦ объяснил, что делать, если просимое в молитве не исполняется 31
В Николаеве появится новый храм УПЦ 24
В РПЦ заявили, что Успенский собор в Будапеште никогда не принадлежал Константинопольскому Патриархату 11
В сети опубликован фильм о 91-летнем священнике УПЦ 16
В Киеве УПЦ проведет конференцию по семейному служению 9
Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу 8
Митрополит УПЦ рассказал, как научиться доверять Богу 9

В Донецкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в селе Касьяновка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения Свято-Успенского храма возглавил протоиерей Николай Крымский.

«За 3 года мы получили поистине Божественный дар - свой храм! Нашим родителям приходилось добираться на службу за десятки километров в Мариуполь или поселок Зарю - ходили пешком и в жару, и в дождь, и в мороз, чтобы быть на праздничной службе. Мы же трудами прихожан и благотворителей создали храм в многие поколения для жителей села», - отметила староста общины Лариса Домонтович.

Как рассказал настоятель храма иерей Георгий Титов, «храм построен с элементами византийского стиля, который принесли в Донецкие степи греки-переселенцы из Крыма в конце 18 века, которые вышли со святителем Игнатием, покровителем нашего края».

«Мы работали во славу Божию, чтобы построить небесную красоту земными материалами: осваивали многие специальности, пока храм не засиял во всей красе на радость нашим прихожанам! Наши малые труды увенчались успехом - заступничеством Божией Матери, которая когда-то послала зодчих на строительство Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры. Волей Божьей творился храм от фундамента до купольного креста. Наша община, имея недостаток в средствах, получила большую поддержку от многих организаций и сотен верующих УПЦ из Украины и стран зарубежья, среди них и те, кто откликнулся на обращение Фонда «Фавор». Благодаря фонда было закуплено строительные материалы для монтажа кровли. Низкий поклон вам всем за это!», - поблагодарили в общине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
8
Теги