Временная следственная комиссия, на которой рассматривают дело о так называемых «вагнеровцах», начал заслушивать бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу, однако перенесла заседание на вторник, сообщил нардеп «Голоса» Роман Костенко.

«ВСК, которая расследует дело «вагнеровцев» продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин», - написал он в Facebook.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве.

«А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указке офиса президента», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».

Председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») заявила, что непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие.