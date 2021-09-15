Заседание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» на территории Украины не произошло из-за отсутствия кворума.

Об этом рассказал бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, сообщает Радио Свобода.

Он пообщался с председателем ВСК Марьяной Безуглой.

«(Заседание – Ред.) не происходило, я пообщался с ней, она сообщила, что кворум отсутствует, поэтому договорились на понедельник», – сказал он.

На вопрос журналиста о том, считает ли он, что его освобождение было связано со спецоперацией по задержанию «вагнеровцев», Бурба ответил: «Я думаю, что нет».

Также он отметил, что прибыл в страну за полтора часа до начала заседания из-за того, что возил ребенка на лечение.

Как сообщал ForUm, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».

Председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») заявила, что непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие.