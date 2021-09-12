Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье, 12 сентября, нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

«В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газы», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается: «Террористические организации в Газе продолжают запугивать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров с взрывчаткой».

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО Железный купол.