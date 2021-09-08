США были в курсе о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Возможно, США также оказывали помощь для ее проведения, сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской и американской разведке, передает LIGA.net.

Трое бывших высокопоставленных украинских разведчиков сказали каналу, что для операции под руководством Украины были предоставлены американские деньги, техническая помощь и рекомендации Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Однако высокопоставленный чиновник из США сказал, что эти утверждения «ложны». Он признал, что американская разведка США знала об операции, однако отрицает какую-либо причастность к ней.

Американский чиновник предположил, что заявления о помощи США могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской спецоперации.

Также источники канала из украинской разведки рассказали, что заманивали наемников под предлогом фейкового высокооплачиваемого ($5000/месяц) контракта по охране нефтяных объектов в Венесуэле. Для якобы найма Боевиков просили доказать их опыт – и они присылали кадры, удостоверения и другие доказательства их причастности к преступлениям.

В частности, на одном из видео, полученном CNN от разведчиков, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, которая держит обломки сбитого украинского военного самолета.

«Двое (боевиков. – Ред.) присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей», – говорит бывший украинский разведчик.

Украинские источники CNN говорят, что неудача со спецоперацией стала серьезным ударом для разведки. По их словам, украинские разведчики почти 18 месяцев работали над задержанием российских подозреваемых.

«Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции», – сказал CNN один из источников.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа 2020 года ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по захвату «вагнеровцев», назвав ее «идеей других стран».