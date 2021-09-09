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Гражданин Украины Глеб Иванов-Толпинцев экстрадирован в Соединенные Штаты, где его обвиняют во взломе и краже компьютерных паролей, сообщило Министерство юстиции США.

28-летний мужчина подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров с целью кражи паролей, которые он впоследствии продавал преступникам в так называемом «даркнете», передает Радио Свобода.

Украинский гражданин был арестован в Польше в октябре 2020 года и передан в США по договору об экстрадиции между двумя странами.

Ему грозит до 17 лет заключения.

Согласно обвинительному акту, Иванов-Толпинцев руководил ботнет-сетью компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением и управляемых без ведома владельцев.

Во время своей деятельности Иванов-Толпинцев утверждал, что ботнет способен расшифровывать пароли минимум 2000 компьютеров в неделю. Согласно обвинительному акту, после того как учетные данные для входа были проданы, пароли были использованы для осуществления незаконной деятельности, включая налоговым мошенничеством и атаками с целью вымогательства.
ForUm

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