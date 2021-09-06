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Особенности выбора зимней спецодежды

От правильно выбранной экипировки в холодный период года зависит жизнь, здоровье людей, а в результате, и деятельность предприятия. Что должно входить в комплект зимней одежды, что важно учитывать при ее выборе – актуальные вопросы для работодателей.

 Полезные советы

При выборе зимней спецодежды следует сначала определиться с температурным диапазоном, в котором будут трудиться рабочие. Не нужно приобретать изделия наивысшего класса защиты, если показатель температуры воздуха на рабочей площадке не опускается ниже 20 С, ведь в такой одежде работнику будет жарко. Также необходимо учитывать, что зачастую зимой бывает мокрый снег, переходящий в дождь, а потому лучше выбирать спецодежду с водоотталкивающими свойствами. Следует обращать особое внимание на фурнитуру – лучше, если она будет без металлических элементов. Важным является и форма капюшона, иногда он может загораживать кругозор. Для работников, которые будут работать в темное время суток, лучше приобретать одежду со светоотражающими деталями.
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