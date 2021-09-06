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Правительство Чехии может отменить требование об обязательном использовании масок в помещениях после того, как будут полностью вакцинированы 75% населения.

Об этом заявил глава Минздрава Адам Войтех, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

«Предполагая высокий уровень иммунизации, мы можем отменить эти меры. Это то, о чем мы говорим сегодня», - сказал Войтех, упомянув также ограничения на массовые мероприятия.

Только 54% ​​чешских граждан в настоящее время вакцинированы, что ставит уровень вакцинации в стране ниже среднего показателя по ЕС.

Однако чешское правительство сейчас обдумывает новую кампанию, чтобы побудить больше людей получить вакцину. «Речь идет о том, чтобы убедить, постоянно подчеркивая, что без достаточного иммунизации мы снова можем иметь перегружены больницы», - добавил Войтех.

Однако, по его словам, вопрос о введении обязательной вакцинации сейчас не обсуждается.

Чешское правительство создал центры вакцинации даже в коммерческих центрах, где люди могут делать уколы без предварительной регистрации. Эти центры будут работать как минимум до октября.

Третья бустерная доза вакцины от COVID-19 также будет доступна с 20 сентября для людей, которые завершили вакцинацию восемь месяцев назад.
ForUm

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