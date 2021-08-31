Константинопольский патриарх Варфоломей не может дать убедительные ответы, побуждающие Поместные Церкви признать автокефалию ПЦУ, и просто повторяет, что он прав и не ошибается.

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Об заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов по итогам визита главы Фанара в Украину.

«Киевская риторика Патриарха Варфоломея показывает, что Его Святейшество беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского Патриархата в украинские дела, которая звучит со стороны иерархов, богословов и историков многих православных Церквей. Но дать убедительные ответы, побуждающие другие Поместные Церкви православной семьи признать новоявленную автокефалию «Святейшей церкви Украины», у Патриарха не получается. Он просто твердит раз за разом, что всегда прав, потому что Константинопольский престол всегда прав; что «Великая Христова Церковь», с которой он себя отождествляет, не имеет нужды с кем-то что-то обсуждать, потому что никогда не ошибается и всегда распинается и жертвует собой ради всеобщего нашего блага - и предлагает всем православным принять это на веру», - отметил протоиерей Николай.

Замглавы ОВЦС МП подчеркнул, что у православных нет и никогда не было такого догмата веры, и патриарх Константинопольский вовсе не папа римский.

«Патриарх в своей праздничной речи у стен Софии Киевской жалуется на какие-то "неологизмы, новые формулировки и опасные экклезиологические взгляды", а также "попытки переворота церковных установлений", которые клонятся к "принижению значимости Константинопольского архиепископа "чуть ли не до состояния "музейного экспоната". Признает даже, что "много есть таких, кто считает, будто Вселенский патриарх уклоняется от действительности". А в ответ, видимо, все же чувствуя недостаточность нынешней своей аргументации, обещает "в ближайшем будущем" показать "и соответствующие тексты, и весь ход этого вопроса», - заявил священник.

Протоиерей Николай Балашов напомнил, что Патриарх Кирилл, неоднократно, в том числе – в ходе своего последнего посещения Фанара в августе 2018 года предлагал Варфоломею совместно изучить вместе «соответствующие тексты» и исторический ход вопроса, пригласив для этого лучших ученых из разных стран».