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Администрация президента США Джо Байдена подтвердила приезд украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом во время брифинга в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча с Зеленским входит в планы Байдена на следующей неделе.

«На следующей неделе президент также встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности и усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализацией программ реформ, основанных на наших общих демократических ценностях», – сказала Псаки.

Также на следующей неделе Байден продолжит отслеживать ситуацию в Афганистане.
ForUm

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