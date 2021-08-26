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Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол.

Молодой человек вернется в Израиль. Ему в течение трех лет запрещен въезд на территорию Украины из-за мелкого хулиганства в Умани, сообщила пресс-служба полиции.

22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.

Полицейские, прибывшие на место вызова, установили обстоятельства происшествия и составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.
ForUm

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