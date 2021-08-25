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Знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, начала разрушаться. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gizmodo.

Отмечается, что причиной разрушения стали мощные ливни, из-за которых прилегающие реки вышли из берегов.

Вызванное этим наводнение разрушило по меньшей мере шесть металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема уровня воды.

Как сообщалось, строительство стены было одним из главных обещаний кампании Дональда Трампа, направленной на предотвращение потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США.
ForUm

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