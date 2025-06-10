Кривава драма в австрійській школі: учень розстріляв 11 людей, 30 поранено

Шкільна стрілянина сколихнула австрійське місто Грац, забравши життя щонайменше дев'яти людей ( за іншими данними 11), включно з нападником. Ще близько 30 осіб отримали поранення, деякі з них серйозні. Про це повідомляє австрійське видання OE24.

За попередніми даними, стрілянина розпочалася близько 10:00 за місцевим часом, коли учень школи BORG відкрив вогонь у двох класах навчального закладу. За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець вважав себе жертвою булінгу, що могло стати мотивом для його жорстокого вчинку.

Серед загиблих, за даними Kronen Zeitung, семеро учнів та одна доросла особа. Мер Граца Ельке Кар підтвердила, що нападника також знайшли мертвим у туалетній кімнаті школи. Серед поранених є кілька вчителів, які отримали серйозні травми. Усіх постраждалих доставили до найближчих лікарень.

На місці трагедії розгорнуто масштабну операцію з надання допомоги. Червоний Хрест працює зі 158 парамедиками, 65 машинами швидкої допомоги та командою кризового реагування, надаючи підтримку постраждалим та їхнім родинам.