Лидеры радикального исламистского движения "Талибан" планируют сформировать совет из 12 человек для руководства Афганистаном.

Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к руководству движения, передает Укринформ.

Также талибы предложат некоторым покладистым членам бывшего правительства, поддерживаемого США, министерства по своему выбору, поскольку они стремятся сформировать приемлемую для международного сообщества администрацию, заявили источники.

Как отмечается, тремя самыми влиятельными людьми в совете руководства будут мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель талибов, Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя группы Муллы Мохаммада Омара и человека, который стоит за победной военной стратегией, и Халил Хаккани, старший деятель сети Хаккани, ответственный за некоторые из самых жестоких терактов за последние 20 лет, занесенный в черный список ООН и Соединенных Штатов.

Издание пишет, что вместе эти люди представляют один из крупнейших в мире картелей преступников и террористов. Ежегодно они зарабатывают миллиарды долларов на производстве и обороте героина и метамфетамина, а также контрабанде горнодобывающих активов, включая мрамор, литий и драгоценные камни.

Руководство движения "хочет выглядеть как можно более инклюзивным", заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались между талибами и координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой, пишет издание.

Неотъемлемой частью стремления к международному признанию является утверждение талибов о том, что они не будут добиваться возмездия сторонникам предыдущего правительства или защитникам гарантированных конституцией прав, включая равенство женщин, свободу слова и уважение прав человека, говорится в публикации.