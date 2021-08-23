В понедельник, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.

Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского становления государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине, сообщает Укринформ.

Среди флагов Киевской Руси преобладал красный цвет - наиболее удобный для сигнализации во время боя. Однако национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился во время существования казацкой державы. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге можно наблюдать с середины XIX в.

Во время «весны народов» в 1848 году Главная русская рада провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей. Львовские земли и Русское воеводство изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями устоялось сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новые времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховного Совета, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

В Киеве 23 августа этого года ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой флаг. А 24 августа на параде в День Независимости военные будут нести 30-метровый государственный флаг.

Ранее ко Дню флага и 30-летию Независимости Украины на флагштоке самого большого Государственного флага установили новый тризуб.