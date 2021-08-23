также в разделеОбщество
В географическом центре Украины подняли Государственный флаг
На Черкасчине задержали 6 человек, пытавшихся сорвать мероприятия с участием Зеленского 6
В РФ заявили о задержании гражданина Украины 12
Зеленский анонсировал помилование десятков осужденных ветеранов 23
Зеленский вручил 7 выдающимся украинцам награду «Национальная легенда Украины» 16
В Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19 27
Украина с Грузией взаимно признали СOVID-сертификаты 9
Корабль НАТО направляется в Одессу 47
Залужный: ВСУ должны быть готовы к наступлению 28
Кулеба рассказал, кого эвакуировали из Афганистана 47
Варфоломей провел литургию под открытым небом 23
За сутки вакцинировались 66 тысяч украинцев 13
Украина получила от Германии партию CОVID-вакцины 14
В параде ко Дню независимости Украины примут участие британские военные 18
Cамолет с эвакуированными из Афганистана приземлился в Киеве 20
На Донбассе за сутки три обстрела 11
В Украине более 1000 новых случаев коронавируса 17
В Одессе ко Дню Независимости подняли огромный флаг Украины 70

В понедельник, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.

Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского становления государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине, сообщает Укринформ.

Среди флагов Киевской Руси преобладал красный цвет - наиболее удобный для сигнализации во время боя. Однако национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился во время существования казацкой державы. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге можно наблюдать с середины XIX в.

Во время «весны народов» в 1848 году Главная русская рада провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей. Львовские земли и Русское воеводство изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями устоялось сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новые времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже - 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховного Совета, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

В Киеве 23 августа этого года ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой флаг. А 24 августа на параде в День Независимости военные будут нести 30-метровый государственный флаг.

Ранее ко Дню флага и 30-летию Независимости Украины на флагштоке самого большого Государственного флага установили новый тризуб.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
10
Теги