В параде ко Дню независимости Украины примут участие британские военные. Также с концертом выступит Британский армейский оркестр Колчестер.
Об этом сообщает Twitter посольства Великобритании.
"Британские военные на параде ко Дню независимости Украины. Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют The Royal Lancers (кавалерийский полк, - ред.), виртуозную игру BAB Colchester (Британский армейский оркестр Колчестер, - ред.) и пролет истребителей Typhoon Королевских ВВС над Киевом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между странами. Армейский оркестр выступит в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00.
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