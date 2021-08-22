также в разделеОбщество
За сутки вакцинировались 66 тысяч украинцев
Украина получила от Германии партию CОVID-вакцины 9
Cамолет с эвакуированными из Афганистана приземлился в Киеве 9
На Донбассе за сутки три обстрела 10
В Украине более 1000 новых случаев коронавируса 12
В Одессе ко Дню Независимости подняли огромный флаг Украины 62
В Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок 9
СБУ нашла в Черниговской области подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия 11
Украинцев предупреждают о запрете полетов на время празднования Дня независимости 55
ГСЧС перешла на усиленный режим работы 11
Генштаб ВСУ: Украинский самолет вылетел из Кабула 23
В Украине представили масштабный проект с историями политзаключенных коммунистического режима 17
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину 33
Над оккупированной Ялтой запустили флаг Украины 47
В Нацполиции провели ряд кадровых назначений 16
Данилов: «Черкассыгаз» будут возвращены в государственную собственность 14
В Украине изменился порядок помилования 16
Сайт Страна.ua сменил адрес из-за санкций СНБО 54

В параде ко Дню независимости Украины примут участие британские военные. Также с концертом выступит Британский армейский оркестр Колчестер.

Об этом сообщает Twitter посольства Великобритании.

"Британские военные на параде ко Дню независимости Украины. Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют The Royal Lancers (кавалерийский полк, - ред.), виртуозную игру BAB Colchester (Британский армейский оркестр Колчестер, - ред.) и пролет истребителей Typhoon Королевских ВВС над Киевом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между странами. Армейский оркестр выступит в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
10
Теги