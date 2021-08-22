В параде ко Дню независимости Украины примут участие британские военные. Также с концертом выступит Британский армейский оркестр Колчестер.

"Британские военные на параде ко Дню независимости Украины. Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют The Royal Lancers (кавалерийский полк, - ред.), виртуозную игру BAB Colchester (Британский армейский оркестр Колчестер, - ред.) и пролет истребителей Typhoon Королевских ВВС над Киевом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между странами. Армейский оркестр выступит в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00.