На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи. В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку и дал поручение Департаменту городского благоустройства КГГА демонтировать «инсталляции».
Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.
Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, объявило всеобщую амнистию для афганских чиновников, и призвало женщин присоединиться к правительству.
В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время