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На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи. В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку и дал поручение Департаменту городского благоустройства КГГА демонтировать «инсталляции».

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.

Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, объявило всеобщую амнистию для афганских чиновников, и призвало женщин присоединиться к правительству.

В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.
ForUm

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