В конце мая представители офиса Зеленского сообщили, что в праздничных мероприятиях по случаю празднования 30-тилетия независимости Украины будет участвовать патриарх Варфоломей, глава константинопольской православной церкви.

Представители канонической православной церкви восприняли эту новость с явным неодобрением. Верующие не желают, чтоб один из главных подельников разделения православных страны приезжал в Украину.

Все помнят события 2018 года. Борясь с «рукой Москвы», Петр Порошенко, предыдущий президент Украины, выпросил у константинопольского патриархата независимость для Киевской митрополии православной церкви. В Константинополе не стали отказывать и согласились.

В итоге, в 2019 году киевской митрополии был выдан «Томос об автокефалии». Документ означал, что киевская митрополия получила независимость, отделилась от Московского патриархата и перешла под сферу влияния Константинопольского. Новая церковь получила название Православная церковь Украины (ПЦУ). Однако представители каноничной Украинской православной церкви (УПЦ, подчиняется Московскому патриархату) приняли решения политиков с неодобрением.

И вот так между верующими и назрел конфликт. Выданный Томос ещё больше разделил украинское общество. Тогда встал вопрос: а как заставить верующих и бунтующих епископов принять волю политического руководства страны и перейти под управление ПЦУ? Решение было найдено быстро. Карманная Верховная Рада наспех приняла изменение в закон «о подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций». Исходя из его текста, решение об изменении подчиненности отдельной религиозной общины могут приниматься на общем сходе прихожан, при 2/3 голосов за, церковь может поменять материнскую митрополию. А если часть прихожан не согласна с этим решением, то они просто могут уйти. Таким образом, руководство Украины развязало руки радикальным представителям новой митрополии.

Порошенко нужно было продемонстрировать единство православных, особенно в период предвыборной программы, поэтому на церкви УПЦ попросту начались гонения. Порошенко натравил на них карманных националистов, которые и рады были бороться с «рукой Москвы». Один за другим, храмы УПЦ стали переходить под управление ПЦУ. Причем зачастую эти «переходы» заканчивались вооруженными столкновениями. В итоге за первую половину 2019 года под юрисдикцию киевской митрополии перешли около 600 монастырей, приходов и храмов московского патриархата.

После победы Зеленского на президентских выборах этот процесс слегка замедлился. У новой украинской власти были более насущные проблемы, решить которые обещал новый президент в ходе своей кампании.

Однако повальные неудачи в реализации предвыборной повестки заставили Зеленского пойти путем своего предшественника. А именно - набрать баллов доверия в обществе за счёт возвращения к вопросам «незалежности УПЦ». И если в начале своего мандата он удалялся от религиозных вопросов, то уже осенью прошлого года совершил визит в Стамбул и провел встречу с патриархом Варфоломеем. Он пригласил его в Киев и дал понять, что всецело поддерживает церковные преобразования в своей стране и готов дальше поддерживать курс реформ, которые начал его предшественник.

Это событие вызвало ликование в рядах радикальных националистов и представителей ПЦУ.

В соцсетях стали распространяться посты с призывами к началу новой волны захватов приходов УПЦ. А уже в феврале этого года соцсети облетело видео, в котором полицейские и срезают замки с храма в селе Галиновка, Волынской области. Рядом крутились ПЦУшники, размахивая бумагами о согласии прихожан к переходу под их юрисдикцию

И этот случай далеко не единичный, просто не все подавались огласке и их методы были лишь на слуху у народа. Здесь же просто повезло, что неравнодушные прохожие не побоялись заснять на видео этот беспредел. После обнародования этого эпизода около миллиона православных Украины подписали письмо Зеленскому, с просьбой прекратить нападки по отношению к верующим УПЦ. А в июне провели массовый молебен с просьбой к тому же Зеленскому отозвать свое приглашение Варфоломею.

Верующие боятся, что приезд константинопольского патриарха вызовет новую волну гонений и расправ над ними. А представители ПЦУ надеются, что его приезд начнет откроет новую страницу в истории их церкви и послужит мощным импульсом для ее дальнейшего развития.

Украинский президент продолжает игнорировать своих же граждан и пока все свое внимание уделил организации празднования 30-ти летия Украины. Обещают грандиозное шоу, а в этом деле он большой эксперт.

Зеленский беззаботно курирует подготовку к массовым празднованиям даже не замечая, что у него под носом назревает конфликт, который грозит ещё сильнее расколоть украинское общество. Причем в этот раз творцом очередных разногласий в обществе выступят именно его действия, а не «непродуманная политика прошлых властей», как он любит заявлять.

Etnonews