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В прошлом году в Киеве два экипажа полиции безосновательно задержали идущего по территории жилого комплекса полковника полиции, начальника ГУНП в Запорожской области в 2017-2018 годах Олега Золотоношу. Впоследствии полицейские с целью сокрытия своего преступления распространили неправдивую информацию о том, что полковник Золотоноша якобы был задержан за вождение авто в нетрезвом виде.

Об этом сообщает издание «Вся власть».

В начале августа этого года действия патрульных признали незаконными. Сотрудниками ДБР и прокуратуры полицейским были вручены сообщения о подозрении в совершении преступлений.

Патрульным грозит до восьми лет лишения свободы. Их обвиняют в фальсификации материалов в отношении полковника Олега Золотоноши, а также в превышении служебных полномочий.

Сегодня Печерский суд Киева отправил под домашний арест командира роты патрульной полиции Киева Игоря Бабенко и отпустил под личное обязательно инспектора Игоря Харченко. Наши источники в правоохранительных органах сообщают, что это далеко не весь список участников преступления.

По нашей информации, один из полицейских начал сотрудничать со следствием, предоставляя факты, свидетельствующие о причинах совершенного преступления, а также о том, кому было выгодно задержание Олега Золотоноши.
ForUm

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