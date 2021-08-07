Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктора Ляшко в Facebook .

Он отметил, что готовится к участию в полумарафоне.

«И маленький анонс: все старты в этом году должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинируемся!»,- написал Ляшко.

Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр.