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Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Он отметил, что готовится к участию в полумарафоне.

«И маленький анонс: все старты в этом году должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинируемся!»,- написал Ляшко.

Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр.
ForUm

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