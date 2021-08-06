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В Украине запретили продавать лекарства детям 17

Детективы НАБУ завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США.

В Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет.

В связи с распространением нового штамма COVID-19 «Дельта» в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация, и в течение двух недель может произойти вспышка болезни.

Кабинет министров готовит законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае невозможности его объяснить – заплатить налоги. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО «Укрзализныця». Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

США решительно поддерживают Крымскую платформу и будут тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки, чтобы привлечь Россию к ответственности за незаконную оккупацию Крыма, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
ForUm

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