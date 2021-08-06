За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

У Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении населенного пункта Пивденное оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Красногоровки противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.