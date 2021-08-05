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Президент Украины Владимир Зеленский своими призывами «уезжать с Донбасса» перешел все «красные линии», которые отделяют национальную политику от национализма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так, Зеленский призвал их жителей, которые считают себя россиянами, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях «цивилизации не будет». «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские», — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский.

«Как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — ответила Захарова.

Она также упрекнула политика в незнании истории и предрекла, что с таким подходом к своим согражданам страну ждет «печальный финал».

 
ForUm

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