также в разделеОбщество
На Арабатской Стрелке заметили крокодила 17
Подозреваемому во взятке главе Харьковского облсовета назначили залог 8
На «Ривнеазоте» установят систему мониторинга качества воздуха онлайн 7
Организаторы Олимпиады извинились, что назвали украинских пловчих россиянками 22
Суд арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым 18
В Украине рассекретят материалы дела об Иловайской трагедии 20
Готується силове захоплення будівлі Буринської міськради бойовиками нардепа Гузенка 21
Новая схема в Укрзализныце: на этот раз на закупках запчастей к локомотивам 12
СБУ: На Житомирщине дельцы добывали тротил из авиабомб 7
«Иловайский котел»: еще двум российским генералам сообщено о подозрении 10
Переселенцев освободили от начисления пени по кредитам 11
Люди с инвалидностью получили право на внеочередной пропуск через госграницу 9
В Украине подтвердили уже 143 случая штамма «дельта» 16
Ветераны и полицейские: СБУ разоблачила мощную группировку на Харьковщине 25
Марчук умер от последствий COVID-19 34
Начальник полиции Киева подал в отставку 27
Суд приговорил боевика «ДНР» к 10 годам тюрьмы 17
В Моршине, где вакцинировано 66% взрослого населения, нет ни одного больного COVID-19 12

Сегодня умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Генералу армии Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 по июль 1994 года. С марта 1995 года по май 1996 года он был премьер-министром Украины, а с июня 2003 года по сентябрь 2004 года был министром обороны. С ноября 2018 года по май 2019 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована.

За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом штамма «дельта».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла решение рассекретить материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
7
Теги