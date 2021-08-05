Сегодня умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Генералу армии Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 по июль 1994 года. С марта 1995 года по май 1996 года он был премьер-министром Украины, а с июня 2003 года по сентябрь 2004 года был министром обороны. С ноября 2018 года по май 2019 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована.

За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом штамма «дельта».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла решение рассекретить материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию на Харьковщине, в ходе которой ликвидировала мощную преступную группировку. В ее состав были привлечены почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.