4 августа около 10:00 неизвестный мужчина зашел в помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 17/2, и, находясь в административном здании, захватил двух заложников и угрожал взорвать себя гранатой.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финальной схватке в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Токио и принес первую золотую медаль сборной.

За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину. Батулин является соратником белорусса Сергея Коротких, известного как «Боцман» из «Азова». Организация, которую курирует Коротких, - «Белорусский дом в Украине» недавно потеряла своего главу Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Батулин значится заместителем главы БДУ.

Прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.