также в разделеОбщество
Уволили сотрудника УГО, который ударил танцора 9
Гостуризм: В Украине для иностранцев готовы только пять направлений 9
В Украине за год закрылись 343 издательства и 48 магазинов 7
Опрос КМИС: В Раду проходят пять партий: наибольший рейтинг - у «Слуги народа» и ОПЗЖ 17
Киллер, застреливший мужчину в Одессе, прилетел из Польши 16
Главу Харьковского облсовета исключили из «Слуги народа» 12
Дания подарила Украине 500 тысяч доз COVID-вакцины 9
Адвокат Медведчука: Следственный судья совершил правонарушение, и оценку его действиям будут давать следователи 14
МВД показало видео задержания ветерана, грозившего взрывом в Кабмине 14
Дело Шеремета: Суд изменил меру пресечения Кузьменко 20
Суд подтвердил предписание НАПК относительно Витренко 31
Мужчину, вызвавшего пожар в лесу, оштрафовали на 175 тысяч 10
Главу Харьковского обслвета подозревают в причастности к миллионной взятке 17
Заместителю повешенного белоруса Шишова запретили въезд в Украину 37
Директору Нацпарка «Нижнеднепровский» сообщили о подозрении 9
Национал-радикалы совершили нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 27
Найема назначили замом министра инфраструктуры 13
Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без спецвиз 13

4 августа около 10:00 неизвестный мужчина зашел в помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 17/2, и, находясь в административном здании, захватил двух заложников и угрожал взорвать себя гранатой.

Около 11:30 мужчина был задержан.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финальной схватке в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Токио и принес первую золотую медаль сборной.

За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случая  коронавирусной болезни COVID-19.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину. Батулин является соратником белорусса Сергея Коротких, известного как «Боцман» из «Азова». Организация, которую курирует Коротких, - «Белорусский дом в Украине» недавно потеряла своего главу Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Батулин значится заместителем главы БДУ.

Прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги