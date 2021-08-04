Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Украинской правде.

«Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины», - сказал он.

По словам Дегтяренко, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями, добавил спикер СБУ.

Батулин является соратником белорусса Сергея Коротких, известного как «Боцман» из «Азова». Организация, которую курирует Коротких, - «Белорусский дом в Украине» недавно потеряла своего главу Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Батулин значится заместителем главы БДУ.

В Telegram Белорусского дома отмечается, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.