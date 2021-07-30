В НБУ прогнозируют повышение цен на электроэнергию для населения в 3 квартале 2021 году, а в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль 2021 года, сообщает «Экономическая правда».

«Ожидается, что в третьем квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления.

Такое повышение придаст 0.3 в. п. вклада в индекс потребительских цен», - прогнозируют в НБУ.

«В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведение их к экономически обоснованному уровню», - подчеркнули в регуляторе.

В то же время в НБУ прогнозируют, что по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близкой к текущей «благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения».

«Однако тарифы на отопление и ГВС повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году.

Другие жилищно-коммунальные услуги также подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных затрат», - резюмировали в НБУ.

Напомним, 28 июля правительство утвердило решение продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.