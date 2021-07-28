Правительство утвердило решение продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии», – подчеркнул он.

Шмыгаль также сообщил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону. «В этом году процесс в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти. Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий», – отметил премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в Совет национальной безопасности и обороны с инициативой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ.