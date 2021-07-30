Статистика последних лет – как исправить положение

В настоящее время нет точных данных о количестве украинцев, которые работают за рубежом. Если учитывать данные Министерства соцполитики, то в 2019 году количество трудовых мигрантов превысило три миллиона людей. В то же время на период сезонной занятости из страны уехало около 7-9 млн мигрантов. Количество трудящихся из Украины в 2020 году сократилось до 3000000. Причиной тому стала пандемия коронавируса и наложенные карантинные ограничения. Тогда в Украине массово начали закрываться предприятия, вследствие чего люди потеряли не только рабочее место, но и уверенность в завтрашнем дне. Пока всё постепенно рушилось, украинцы возвращались на родину.

Работа за границей для украинцев

Экономическая ситуация до сих пор в подвешенном состоянии, поэтому неудивительно, что многие снова начали задумываться об эмиграции, чтобы обеспечить свои семьи всем необходимым. Получить достоверную информацию об официальном трудоустройстве, вакансиях, которые можно найти без посредников и высоких комиссионных можно на сервисе Razem. Вы сможете узнать все актуальные запросы работодателей – стоит лишь зарегистрироваться на специализированном сайте и опубликовать свою анкету.

В европейских странах высоко ценят украинских работников, поэтому работа за границей для наших предоставляется во всевозможных местах. Украинцы зарекомендовали себя добросовестными, трудолюбивыми и не очень требовательными наемными сотрудниками. Согласно официальным данным, минимальная зарплата в Польше составляет 600 долларов, а в Германии итого больше. На текущий момент свыше 500 вакансий уже опубликованы на сайте Razem.

Занятость в сфере услуг, на производстве, строительстве очень востребована на рынке труда. Можно без лишних затруднений устроиться официантом, горничной, продавцом, водителем, разнорабочим, строителем или упаковщиком и зарабатывать хорошие деньги. В среднем, в месяц люди зарабатывают в Польше от 20 до 30 тысяч гривен, для Германии эта планка занимает около 1500-2000 евро. Большинство работодателей предлагают комфортные условия труда, предоставляют бесплатное жилье или же помогают его найти, а также не требуют знания иностранного языка.

Какие сферы наиболее востребованы?

Многие фирмы ищут водителей – для руководства или в производственных цехах, где нужно водить тяжелые автомобили категории С и выше. Чтобы получить эту должность, необходимо наличие водительских прав соответствующей категории и опыт управления такой техникой. Часто бывает, что иностранцам предлагают должность менеджера по продажам, поэтому выигрышным преимуществом будет знание языка – в этой сфере можно заработать до 2000 евро.