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Смарт-часы от компании Эпл – современное устройство, способное выполнять полезные функции как автономно, так и в паре с Айфоном. Наладить связь между двумя девайсами довольно просто. Необходимо на спариваемом устройстве включить функции Bluetooth и Wi-Fi, которые используются умными часами для связи. Когда подключенный гаджет находится близко, смарт вотч работают посредством первого способа, в другом случае – второго.

Если вы пребываете в поиске подходящего наручного устройства, можно выбрать Apple Watch 6. Девайс насчитывает несколько десятков функций и значительно упрощает жизнь. 

Для чего нужна синхронизация iPhone с Apple Watch?

 

Коннект смартфона и умных часов позволяет максимально использовать все функции, предусмотренные в наручном гаджете. С помощью синхронизации двух устройств можно загрузить и установить необходимые приложения на смарт-часы.

 

Среди основных возможностей, которые открываются после коннекта гаджетов, такие:

 

  • ответ на звонок или уведомление; 
  • оплата товаров и услуг через систему Apple Pay; 
  • проведение съемки через удаленную камеру и прочие. 

Возможна ли работа устройства без iPhone поблизости? 

Даже в случае, если опции Wi-Fi и Bluetooth выключены, умные часы используют сотовую связь, и основные функции остаются доступными. Можно просматривать прогноз погоды, слушать подкасты и радиостанции, пользоваться спутниковым навигатором, управлять домом. Также производится отправка СМС и прием телефонных звонков.

 
ForUm

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