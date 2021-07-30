Министерством образования и науки накануне нового учебного года разработаны традиционные рекомендации для педагогических работников о некоторых вопросах организации воспитательного процесса в 2021/22 году, сообщает Освіта.uа.

Документ содержит рекомендации по формированию у детей и учащейся молодежи ценностных жизненных навыков, национально-патриотического воспитания, профилактики буллинга (травли), уголовных правонарушений, употребления наркотических и психотропных веществ, предотвращения домашнего насилия, торговли людьми.

В Минобразования отмечают, что характер воспитания учащихся должен предусматривать глубокое понимание воспитателем природы воспитанников, их индивидуальных особенностей и возможностей, уважение к личности ребенка, постоянно заботиться о ее гармоничное развитие, установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

Кроме того, отмечают в МОН, успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником, которые должны строиться на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.

«Педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны: уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса; наставления и личным примером утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности, трудолюбия; защищать соискателей образования при образовательном процессе от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью соискателя образования, предотвращать употребление ими и другими лицами на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств, другие вредные привычки и т.д.», - отмечают в Министерстве образования.

В связи с этим Министерство образования просит уделить особое внимание распространению в школах практики функционирования служб согласия (школьной медиации), проведению информационно-просветительских мероприятий, направленных на формирование у участников образовательного процесса культуры недискриминационной, ненасильственной, бесконфликтной коммуникации, здорового и безопасного образа жизни, навыков сохранения собственной жизни и здоровья, а также предотвращению опасного поведения.

Кроме того, необходимо обучать учеников безопасности при использовании информационно коммуникационных технологий и других медийных средств, навыков безопасного поведения в интернете.

Также учителям рекомендовано разработать и распространить среди участников образовательного процесса информационные материалы по здоровому и безопасному образу жизни и т.

Рекомендациями Министерства образования также определены другие особенности, касающиеся вопросов организации воспитательного процесса в 2021/22 учебном году.

Содержание рекомендаций должно быть доведено до сведения руководителей органов управления образованием разного уровня, руководителей и педагогических работников учреждений образования с целью организации деятельности по защите прав и интересов детей, а также учета при планировании работы с ученическими коллективами.